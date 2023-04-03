Все больше и больше людей, занимающихся спортом, отказываются от алкоголя ради фитнес-целей

Согласно отчету Nielsen, в январе 2022 года объем продаж безалкогольных напитков в долларах увеличился на 19%, а общий объем продаж алкоголя снизился на 6,7%.

Одной из главных причин, по которой потребители отказались от алкоголя, было улучшение самочувствия.

Когда вы пьете, ваше тело будет занято переработкой этого алкоголя, который не имеет энергетической ценности и препятствует восстановлению мышц и гидратации — компонентам базового восстановления, которые позволяют вам адаптироваться к стрессу и продолжать тренировки.

Чем больше вы пьете, тем чаще вы мочитесь, что замедляет процесс гидратации. Алкоголь также подавляет потребление углеводов и белков, что замедляет восстановление мышц, а также ограничивает выработку гормонов, способствующих росту мышц.

И хотя вы можете немного быстрее заснуть после коктейля, на самом деле это снижает общее качество вашего ночного отдыха, что является наиболее важным аспектом сна.восстановление для спортсменов.

Выпивка побуждает печень метаболизировать алкоголь в течение ночи; по мере снижения уровня алкоголя в крови у вас, скорее всего, будут нарушения сна.

В конечном счете, хотя наука не говорит с уверенностью, что отказ от алкоголя в течение X дней поможет вам бегать или поднимать X объемов быстрее или тяжелее, общепризнано, что отказ от употребления алкоголя — в течение дня, недели, года или навсегда — скорее всего положительно повлияет на производительность.