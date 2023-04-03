Американка думала, что беременна, но у нее была киста в 20 фунтов

Мама троих детей поняла, что с ней что-то не так, когда ей стало трудно лежать на животе. Потом она постоянно стала чувствовать вздутие желудка.

Через несколько месяцев после рождения третьего ребенка в марте 2022 года она выглядела беременной. Но это был не ребенок: это была киста яичника весом 20 фунтов.

Однако в то время Смит понятия не имела, что происходит с ее здоровьем, и изо всех сил пыталась найти врачей, которые могли бы дать ей прямой ответ.

Она пошла к своему акушеру-гинекологу, чтобы получить ответы. Врачи сказали ей, что после беременности у нее «воспаление», и ее отправили домой с слабительными средствами.

Тем не менее, хотя слабительные помогли уменьшить некоторое «давление», которое она чувствовала, ее тело так и не вернулось к своей форме до того, как она родила.

Смит искала ответы в другом месте и нашла ключ к разгадке того, что с ней может происходить, увидев пост в социальных сетях о женщине с миомой. У женщины был живот, очень похожий на ее собственный, и поэтому Смит позвонила своему акушеру-гинекологу, чтобы спросить, не может ли что-то подобное быть причиной ее проблем.

Смит взяла заботу о своем здоровье в свои руки. Она пошла к аллергологу, чтобы узнать, не может ли пищевая аллергия вызвать проблему. Она посетила натуралиста для проверки волос. Она даже сделала тест на беременность, чтобы убедиться, что она не беременна снова.

Найти ответ помогло УЗИ. Врач увидел огромную кисту в ее яичнике. Ханн рекомендовал операцию. Поэтому она сначала осушила кисту — почти 10 литров жидкости — а затем удалила ее вместе с яичником Смита и фаллопиевой трубой.