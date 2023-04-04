Чрезмерное использование шлюзов в Венеции может превратить город в «вонючее болото»

Новые желтые ворота, протянувшиеся почти на милю, сыграли решающую роль в сохранении подверженной наводнениям лагуны сухой во время недавних приливов.

Но то, что должно было быть механизмом, используемым экономно в чрезвычайных ситуациях, теперь работает сверхурочно и рискует изолировать город от моря, от которого он зависит.

В понедельник Группа ООН заявила, что уровень моря в Венеции может подняться почти на два с половиной фута к концу века, согласно ее наилучшей оценке, на фоне глобального потепления.

Первоначальные оценки предсказывали, что ворота будут закрываться в среднем пять раз в год, чтобы остановить приливы высотой около трех футов семи дюймов. По данным The New York Times, за последние два года они уже поднимались примерно 49 раз.

Ярко-желтые стальные барьеры Моисея впервые были возведены в 2020 году. Когда отлив и уровень воды низкий, его полые ворота наполняются водой и ровно лежат на морском дне, позволяя лодкам проходить по нему.

Во время прилива инженеры используют воздушные компрессоры, чтобы наполнить ворота воздухом и вытолкнуть морскую воду, заставив их подняться. Они способны выдерживать приливы до трех метров.