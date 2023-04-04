ЕС ставит цель по сокращению выбросов к 2040 году для борьбы с изменением климата

Достижение климатических целей Европы потребует значительных изменений в том, как производятся и потребляются товары.

При разработке цели Еврокомиссия заявила, что рассмотрит преобразования, необходимые в таких секторах, как энергетика, транспорт, промышленность и сельское хозяйство, включая влияние на рабочие места и здоровье людей.

Она также рассмотрит затраты, связанные с неспособностью сократить выбросы достаточно быстро, чтобы избежать катастрофических серьезных изменений климата, которые вызовут гораздо более разрушительные экстремальные погодные условия, чем наводнения, лесные пожары, засухи и волны тепла, которые уже опустошают Европу и мир.

ЕС уже обязался сократить чистые выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Климатическая цель 2040 года наметит путь от этой цели к конечной цели ЕС по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Существующая климатическая политика ЕС является одной из самых амбициозных из всех основных источников выбросов. Они включают в себя углеродный рынок, заставляющий заводы и электростанции платить за выбросы углекислого газа, и ограничения на выбросы транспортных средств для автопроизводителей.