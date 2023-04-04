Директор МакSим рассказал о ее самочувствии после выступления в Твери, когда артистка еле держалась на ногах

2 апреля прошел концерт исполнительницы МакSим в Твери. Очевидцы утверждают, что на артистку больно было смотреть, так как она еле держалась на ногах, неестественно улыбалась.

Концертный же директор знаменитости Павел Назаров заверил, что здоровье ее в норме, а фанатам не стоит беспокоиться по поводу.

Остается непонятным странное поведение певицы на выступлении в Твери, когда она не могла попасть в ноты и выглядела растерянной.

Поклонники считают, что МакSим находится в интересном положении. На такие мысли наталкивает тот факт, что звезда сцены сильно поправилась.