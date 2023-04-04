BBC Radio 4 Британии объявило, что у них оказалась запись самого первого концерта Beatles, которую ранее никто не видел

Теперь же уникальная запись с концерта легендарного музыкального коллектива оказалась в руках сотрудников BBC Radio 4 Британии.

Концерт Beatles, о котором идет речь, состоялся ровно 60 лет назад - 4 апреля 1963 года.

Тот факт, что запись хранилась в частном учебном заведении графства Бакингемшир, объясняется тем, что она была сделана 15-летним учеником школы Джоном Блумфилдом.

Мужчина молчал как партизан долгие годы, скрывая факт существования редкой записи.

Beatles выступили перед учащимися школы-интерната по просьбе другого ученика по имени Дэвид Мурс, который написал менеджеру группы. Тот согласился, так как проситель был наследником влиятельных родителей, взяв за концерт всего 100 фунтов.

Выступление легендарного коллектива Блумфилд записал на бобинный магнитофон.