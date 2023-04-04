Кулинарная тенденция TikTok: составное сливочное масло

Канал #Compoundbutter набрал на TikTok более 105 миллионов просмотров. Он рассказывает, как самому сделать масло для гурманов. Вкусный кулинарный тренд, как выяснилось, многим по вкусу.

Автор книги Buttermonger Шиана Дэвис представила множество рецептов уникальных видов масла. В том числе пикантных - таких, как имбирно-чесночное и масло с копченым лососем, а также сладких.

По ее мнению, составные масла могут усилить вкус конкретного блюда или кулинарного сочетания. Шеф-повар рекомендует начать самостоятельно готовить составное масло с выбора основы:

Оно может быть соленым или несоленым. Затем туда можно добавить специи и приправы - для аромата. Сливочное масло, приготовленное в сладком или пикантном виде, может стать ключом к созданию идеального блюда и объединит меню воедино.

Процесс на самом деле довольно прост. Большинство рецептов не требуют большой работы или предварительной подготовки, и все, что нужно, - это ингредиенты, кухонный комбайн или ручной блендер.

Некоторые из любимых сливочных масел Дэвис могут быть использованы для самых разных рецептов.

Майер с лимоном и черным перцем - мои любимые блюда, когда я путешествую. Я могу найти хорошее французское сливочное масло, а затем добавить лимон и черный перец и подавать с чем угодно, от морепродуктов до макарон. Оно также прекрасно сочетается с любым шампанским, - говорит шеф-повар.

Дэвид предлагает использовать для составления масла лимонную и апельсиновую цедру, лимонно-оливковое масло, зеленый лук и даже съедобные цветы.