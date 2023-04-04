Вайкуле объяснила отъезд российских артистов тем, что им было противно оставаться в РФ

Лайма Вайкуле, став гостьей Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", высказалась в защиту российских коллег, покинувших РФ на фоне спецоперации.

В передаче речь шла об известных личностях, отвернувшихся от родины из-за взаимоотношений с Украиной.

Вайкуле заявила, что эти звезды не могли иначе, так как им было противно оставаться в России.

В пример, прибалтийская исполнительница привела свои отношения с мужем Андреем Латковским. Она заявила, что для артистов было оставаться в РФ также противно, как, если бы она жила с супругом, зная, что тот любит избивать по вечерам собак.