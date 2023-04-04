Выступление Ани Лорак в Воронеже, запланированное на 24 апреля 2023 года, не состоится

Украинскую исполнительницу Ани Лорак не хотят видеть с концертами в городах РФ.

Один за одним отменяются ее выступления. Так, на сцену Воронежа певица должна была выйти 24 апреля текущего года, но не тут-то было.

Стало известно, что мероприятие отменили. Информация по поводу появилась на сайте концертной площадки Event-Hall, где должна была выступать Лорак.

Зрителей, купивших билеты, призвали за возвратом средств обращаться к организаторам культурного события.

После отмены очередного концерта Лорак пыталась оправдаться, когда ее обвиняли в том, что будто бы она отправляет средства, вырученные на концертах, в помощь военным Украины.

Артистка уверяла тогда, что никаких средств на нужды ни российской, ни украинской армии не дает. Помогает знаменитость лишь в гуманитарных целях мирному населению, что делала задолго до того, как началась спецоперация.