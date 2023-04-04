Лукашенко и глава СВР России Нарышкин проводят встречу во Дворце Независимости

Днём вторника, 4 апреля, официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск с рабочим визитом для проведения двухсторонней встречи с Александром Лукашенко.

Известно, что уже в эти минуты переговоры Лукашенко и Нарышкина стартовали в минском Дворце Независимости. Также на переговорах присутствует секретарь Комитета государственной безопасности Иван Тертель, который прибыл в место дислокации Александра Лукашенко сразу с Сергеем Нарышкиным.

Издание "РИА Новости" обнародовало видеозапись, на котором Тертель и Нарышкин вместе идут по Дворцу Независимости, направляясь к кабинету Александра Лукашенко. На видео показано, что оба военных чиновника находятся в хорошем настроении, о чём свидетельствуют их улыбки.

По данным журналистов "Пула Первого", после приватной беседы с Лукашенко Сергей Нарышкин и Иван Тертель проведут совместную пресс-конференцию, выступив с рядом заявлений и ответив на вопросы сотрудников аккредитованных информационных агентств, присутствующих в зоне проведения мероприятия.

Характерно, что недавно российский посол в Беларуси Борис Грызлов рассказал, что российское ядерное оружие, которое передислоцируют в РБ, будет расположено на западе Союзного Государства.