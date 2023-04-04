Джиган принес публичные извинения своей жене Самойловой, поразив фанатов

Отношения рэп-исполнителя Джигана и его жены, модели Оксаны Самойловой оставляют желать лучшего.

Они разъехались, Естественно, дети живут с матерью. Однако сообщений о разводе никаких нет.

Какой только информации о паре и их детях в последнее время не было: то рэпер попал в психиатрическую клинику, то о том, что переписку певца с любовницей слили в Сеть, то Самойлова угодила на больничную койку, не говоря уже об избиении в школе старшей наследницы знаменитостей Ариелы.

Каково же было удивление поклонников семейства, когда Джиган публично извинился перед возлюбленной, правда, весьма своеобразным образом.

Рэпер написал, обращаясь к жене: "Прости меня, Кара!", прикрепив архивную фотографию к публикации.

Напомним, что о тяжелых временах в семье стало известно после 14 апреля, когда Оксана призналась в соцсетях, что они с мужем переживают тяжелые времена.

Примечательно, что загул у артиста случился не в первый раз. Во все тяжкие он пустился, когда родился его младший наследник Давид.

Оксана хотела подать на развод тогда, но "изменщик" вымолил у нее прощение. Как будет на этот раз, остается лишь догадываться.