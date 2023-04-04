Шеф-повар Кэлвин Энг предостерег от ошибок на кухне: какие оплошности могут не заметить хозяйки

Шеф-повар Кэлвин Энг, владелец Bonnie's в Нью-Йорке, кулинарией занимается с 5 лет, в 27 лет - открыл свой собственный ресторан. Он рассказал, какие основные правила вывел для себя, готовя дома.

Специалист рекомендует соблюдать порядок на кухне и не приступать к работе, если в мойке накопилась немытая посуда. Это замедляет процесс, и сказывается на результате.

Энг также считает важным иметь острые ножи. По его словам, резать тупым ножом опаснее, чем острым.

Почему? Потому что тупой нож требует гораздо большего усилия, чтобы нарезать что-то, - объяснил шеф-повар. Такие ножи соскальзывают, и случаются несчастные случаи.

Лучше всего затачивать ножи примерно раз в месяц.

Он также считает излишним ходить туда-сюда к мусорному ведру. Чтобы сэкономить время, специалист использует маленькую миску для мусора.

Мне всегда нравится иметь маленькую миску для мусора рядом с моим рабочим местом, чтобы я мог чистить прямо в нее. При такой методике не нужно постоянно наклоняться к мусорному ведру, к тому же это вредно для спины, - сказал он. Всегда приятно просто иметь возможность работать прямо на столешнице.

Шеф-повар рекомендует также закрепить разделочную доску, чтобы она не двигалась при нарезке овощей.