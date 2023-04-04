Пригожин хочет вернуться во времена пандемии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин дал интервью известному изданию "МК".

2 апреля деятель шоу-бизнеса отметил свой день рождения. Ему исполнилось 54 года. Конечно, журналисты не могли обойти эту дату стороной, спросив о том, как Иосиф встретил этот день.

Пригожин рассказал, что праздник отмечал в кругу родных и близких людей, но настроения не было.

Продюсер пустился в воспоминания, сообщив о своем дне рождении, когда все сидели дома из-за коронавирусной инфекции.

Знаменитость рассказал, что праздник встретил очень скромно тогда, но настроение было, что надо.

2 апреля 2020 года Валерия порадовала мужа картофельными блюдами, которые он очень любит, но злоупотреблять которыми по будням строгая супруга ему запрещает.

Праздничное меню представляло собой жаренную картошку, вареную и сладкий картофель. Пригожин привел аналогию с картиной "Девчата", когда главная героиня, повар Тося перечисляла блюда, которые готовят из этого замечательного овоща.

Интересно, что 3 года назад в день рождения музыкального продюсера даже спиртного не было на столе, но это не помешало близким людям хорошо провести время.