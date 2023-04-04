Шакира перебралась из Барселоны, оставив экс-супругу Пике послание

Известная на весь мир исполнительница Шакира решила сменить ПМЖ, покинув Барселону, где когда-то была счастлива в браке с футболистом Жераром Пике и родила ему двоих сыновей.

Семейное счастье разбилось из-за измены спортсмена. Он променял звезду сцену на 23-летнюю модель Чиа Марти, вызвав волну гнева не только со стороны бывшей, но и со стороны многочисленных поклонников пары.

Шакира, покидая Барселону, поблагодарила бывшего, что научил ее тому, что дружба длится дольше, чем любовь.

Напомним, что недавно певица выпустила новый трек под названием "Music Sessions Vol. 53.", который посвятила Пике, высказав в композиции всю боль, что футболист причинил ей.

Песня стала мегапопулярной и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса сразу. 14 рекордов сразу побил данный трек.

"Music Sessions Vol. 53." стала самой растиражированной латино-американской композицией за сутки, а клип на песню посмотрело рекордное число пользователей за 24 часа.

Шакира из-за измены благоверного повздорила не только с ним, но и со свекровью, так как выяснилось, что та была в курсе того, что у сына есть другая.

Стоит заметить, что Пике приводил любовницу в дом, где жил с женой и детьми, чего артистка простить ему не сможет очень долго.