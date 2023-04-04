Лобода призналась, что строила свою жизнь в России на много лет вперед, а с началом СВО все оборвалось

Украинская исполнительница Светлана Лобода призналась в одном из своих последних интервью, что отъезд из России ей дался очень нелегко.

До спецоперации Светлана носила статус одной из самых успешных певиц в российском шоу-бизнесе.

Артистка признается, что была счастлива тогда, так как занималась любимым делом и могла более чем прилично зарабатывать.

Лобода рассказала, что после смены места жительства рыдала ежедневно не только из-за ситуации с Украиной. Знаменитость понимала, что жизни, котороая у нее была в РФ, больше никогда не будет.

Спустя несколько месяцев звезда сцены наконец взяла себя в руки, продолжив заниматься музыкой. Теперь она записывает песни на украинском языке.

О своем решении покинуть российское государство украинка не жалеет, так как не могла поступить иначе.

Светлана устроила своих дочерей в элитную школу в Прибалтике. Стоит отметить, что и ее дочери очень плохо адаптировались на новом месте, умоляя мать вернуться в Россию.

Интересно, что Лобода не собирается возвращаться не только в РФ, но и в родную Украину.