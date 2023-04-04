Асмус сообщила, что наконец переезжает из особняка Харламова вместе с дочерью

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов официально расстались еще в 2020 году. Более того у одного и второго уже есть новые избранники.

Кристина встречается с коллегой по сцене и экрану Романом Евдокимовым, а сердце Гарика занято актрисой Екатериной Ковальчук, являющейся сестрой Анны Ковальчук.

При всем при этом экс-возлюбленные продолжают проживать под одной крышей не только друг с другом и дочкой, но и с матерью Харламова.

Когда интересное обстоятельство вскрылось по поводу совместного проживания вскрылось, Асмус заявила, что Харламов не желает приобретать ей и дочке отдельное жилье.

После Кристина сообщала, что жить за городом для нее "в кайф": воздух божественный, да и в огороде она любит покопаться.

Теперь же, общаясь с изданием Woman.ru, артистка заявила, что они с бывшим мужем разъезжаются. Знаменитость заверила, что произойдет это очень скоро.

Напомним, что поженились Асмус и Харламов в 2013 году. Дочь Кристина родила в 2014, а спустя 6 лет супруги официально расстались.

Поговаривают, что причиной разрыва стала роль жены комика (теперь уже бывшей) в фильме "Текст", интимные сцены в котором отличаются излишней откровенностью. Мол, Гарик не смог справиться с ревностью, подав на развод.