Богомолов покаялся, что его доходы значительно ниже, чем у его знаменитой супруги Собчак

О том, что разница в доходах знаменитых супругов Константина Богомолова и Ксении Собчак не в пользу мужа, говорили не раз.

Теперь эти сведения подтвердил театральный режиссер в беседе с корреспондентом StarHit.ru. Интересен факт, что подобная ситуация абсолютно не смущает культурного деятеля.

Богомолов подходит к вопросу философски, позволяя супруге приносить большую выгоду семейству в финансовом плане.

Константин также сообщил, что гонорары от театра не берет, если ему и выписывают какие-либо средства, то посредством согласования со столичным департаментом культуры.

Деятель театра отшутился, что с ним есть о чем поговорить, но не о деньгах.

Режиссер заявил, что не выносит раскидываться деньгами, покупая вещи, стоимость которых зашкаливает. По мнению Богомолова, деньги необходимо тратить с пользой, а не ради обретения статуса.

Заметим, что Собчак - вторая жена Константина. До нее он был женат на известной актрисе Дарье Мороз, родившей от него дочь Анну. С наследницей общается не только отец, но и его знаменитая супруга.

Ксения также была замужем. Ее первым мужем был актер Максим Виторган, от которого у нее есть сын Платон.