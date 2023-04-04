Бузова пожаловалась, что ей жалко тратить деньги на себя

Ольга Бузова в интервью Teleprogramma.ru заявила, что ей жаль на себя тратить деньги.

Ее автомобиль нужно давно поменять, но такие траты даются знаменитости очень тяжело.

При этом Ольга не скрывает, что с большим удовольствием радует своих близких очень дорогими презентами в виде недвижимости.

Бузова приобрела квартиру своей матери в элитном районе северной столицы России. Также жилой недвижимостью звезда сцены и экрана уже в Москве порадовала свою сестру.

Что касается трат на себя, ведущая не экономит только на концертных нарядах, не позволяя себе выйти на сцену в одном и том же 2 раза.

Ранее артистка делилась информацией о том, как на ее одинокую жизнь реагируют родители. Ольга уверяет, что мать и отец с пониманием относятся к тому, что у нее нет ни мужа, ни детей, а у них - внуков.

После брака с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее были романы, но ни во что большее они не вылились.

Исполнительница признается, что старается не грузить близких своими заботами, а, наоборот, пытается окружить их заботой. Знаменитость убеждена, что родители уже сделали для нее все, что могли. Теперь пришла ее очередь.