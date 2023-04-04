Ярушин назвал певцов, выступающих под фонограмму, роботами

Актер Стас Ярушин убежден, что вскоре машины заменят живых исполнителей. Такую шутку он отпустил в адрес певцов, открывающих рот под фонограмму.

Артист высказал предположение, что исполнители, не привыкшие петь вживую, и есть роботы.

Ярушина поражает количество знаменитостей, злоупотребляющих фонограммой. Интересно, что многие даже не скрывают факт применения музыкальных устройств.

Недавно Юлия Савичева призналась, что иногда использует фонограмму. Причин этому может быть две: плохая аппаратура на месте проведения концерта и неважное самочувствие артиста (потеря голоса).

Исполнительница композиции "Высоко" уверяет, что делается это исключительно, чтобы "не насиловать" уши зрителей плохим звуком.

Известно, что исполнением под фонограмму также не брезгуют Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Натали, МакSим, Виктория Дайнеко, Вера Брежнева, Кристина Орбакайте.