Андреасян назвал причину того, почему Чебурашка в прокате собрал больше, чем новая часть Аватара

Режиссер Сарик Андреасян порассуждал на тему бешеного успеха российского фильма "Чебурашка" в эфире Ютуб-канала "Ассоциация Армянских Предпринимателей".

По мнению кинодеятеля, наш фильм обогнал продолжение "Аватара" по той причине, что имеет широкую зрительскую аудиторию

"Чебурашка" - семейная комедия, которую с удовольствием смотрели дети и взрослые. Последние в основном из-за ностальгии по детству, когда книга Эдуарда Успенского про несуществующего зверька и мультфильм по ее мотивам были очень популярны.

Когда Андреасяну задают вопрос о том, если бы "Аватар: Путь воды" вышел бы в РФ официально, то кто бы был победителем. Режиссер уверенно отвечает, что "Чебурашка" по той причине, что его мама захотела посмотреть фильм о герое сказки Успенского, так как обожает его до сих пор, а про синих человечков ей ничего не известно.

Напомним, что картина о Чебурашке стала лидером российского проката за всю историю существования кино. Более 7 000 000 000 российских рублей - кассовые сборы кинопроекта.