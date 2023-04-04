Мангер: азартные игры на фондовом рынке вызывают такую же зависимость, как героин

Спекулятивная торговля способствовала росту “акций мемов” и акций многих других рискованных компаний во время карантина COVID-19 и помогла розничным инвесторам получить огромную прибыль до того, как рынок рухнул.

Чарли Мангер, заместитель Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway и опытный долгосрочный инвестор, считает, что такого рода спекулятивная торговля сродни зависимости — той, с которой следует покончить.

Мангер считает, что последствия спекулятивной торговли вызвали Великую депрессию, которая началась с худшего в истории обвала фондового рынка в 1929 году. И хотя в этой форме “азартных игр” есть очевидные опасности, он говорит, что с этим ничего нельзя поделать.

Кроме того:

"Мир полон глупых игроков, и они не будут так хороши, как терпеливый инвестор", - написал Баффет в письме акционеров Berkshire.