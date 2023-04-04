Егор Кончаловский, которому уже 57 лет, снова стал отцом

В начале лета минувшего года режиссер Егор Кончаловский сообщил, что тайно обручился со своей возлюбленной, юристом Марией Леоновой.

Когда именно пара зарегистрировала свои отношения официально, кинодеятель уточнять не стал.

Примечательно, что возлюбленные появилась вместе еще в 2019 году на премьере картины Андрея Кончаловского "Грех", не скрывая кольца на безымянных пальцах, когда и поползли слухи о том, что они поженились.

Интересно, что первого сына Тимура Леонова родила Кончаловскому в 2017 году.

Также у Егора есть дочь Мария от брака с актрисой Любовью Толкалиной, которая учится в на факультете графического дизайна Московского художественно-промышленного института.

В 2020 году девушка удачно вышла замуж. Ее мужем стала один из основателей и директоров IT-компании Никита Кузьмин.

Теперь же у Кончаловского появился третий ребенок - сын Марат, о чем сообщает издание kp.ru.