Как избавиться от неприятного запаха полотенец и правильно их почистить

Когда вы замечаете затхлый или кислый запах, идущий от ваших полотенец или они теряют мягкость и впитываемость, рекомендуется добавить одну чашку дистиллированного белого уксуса во время последнего полоскания, чтобы удалить запах.

Для высокопроизводительных машин с верхней или фронтальной загрузкой, наполните дозатор для смягчения ткани уксусом до максимального уровня, чтобы он автоматически распределялся при последнем полоскании.

При стирке полотенец с уксусом запах уксуса обычно смывается при последнем полоскании, если запах сохраняется, просто прополощите вещи еще раз.

Нет необходимости всегда полоскать полотенца в уксусе. Просто делайте это по мере необходимости.