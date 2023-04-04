Ведущая Соклова сообщила, что рассталась с Месхи, который поднимал на нее руку

Примечательно, что совсем недавно в рамках программы "Ты не поверишь!" на НТВ о паре рассказывал друг Анны Соколовой криминалист Михаил Игнатов.

Мужчина утверждал, что его набрала Анна, сообщив, что Гела Месхи пришел домой под шафе в нехорошем нервном состоянии. Актер толкнул возлюбленную, та упала, ударившись о край стола и поранилась, в результате чего потекла кровь.

Игнатов посоветовал знакомой съезжать от Месхи, не брезгующего рукоприкладством в отношении женщины.

Данный инцидент никак не комментировали ни Соколова, ни ее избранник.

Теперь же Анна сообщила, что она с Гелой больше не пара. Также звезда экрана призвала к совести представителей СМИ, чтобы те перестали названивать и выспрашивать об отношениях знаменитостей.

Женщина назвала себя и экс-возлюбленного здравыми людьми, история любви которых закончилась.

Напомним, что ранее Месхи был женат на своей коллеге по экрану Екатерине Климовой, с которой у него есть общая дочь Белла.