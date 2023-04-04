Пиар-менеджер МакSим Богушевская назвала организаторов быдлом из-за отмены концертов певицы

Шумиха по поводу российских гастролей исполнительницы не утихает. Сорванные концерты в Сочи и Твери не дают фанатам, организаторам мероприятий покоя.

Странное поведение знаменитости говорит, что певица нездорова.

Концертный директор МакSим Павел Назаров сообщил, что накануне прошло общее совещание всех организаторов выступлений исполнительницы по городам РФ.

Все сошлись во мнении, что тур артистки следует перенести, так как ее состояние оставляет желать лучшего.

С такой позицией была не согласна пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. накинувшаяся на организаторов концертов и Назарова с нецензурной бранью.

Богушевская назвала их "быдлом", наживающимся на отмене выступлений артистов.

По словам директора артистки, собравшиеся отметили неадекватность сотрудницы, которая, возможно, была в состоянии алкогольного опьянения, а может быть и "под веществами".

Пиар-менеджер бросалась обвинениями налево и направо, не предоставив ни одного документального доказательства своих слов.