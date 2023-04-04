Воблер - один из наиболее эффективных типов приманок для рыбалки

Воблер - это рыболовные приманки, которые предназначены для имитации различных видов приманок и имеют пластиковую губу или выступ на передней части, которые позволяют приманке бегать на заданной глубине.

Когда вы учитесь ловить рыбу с помощью воблеров, вам следует ознакомиться с тремя основными типами воблеров.

Мелководные воблеры. Эти воблеры имеют квадратные пластиковые носики и используются на глубине около 5 футов или меньше.

Среднеоборотные воблеры. Используются на глубине от 8 до 12 футов и имеют круглые пластиковые носики.

Глубоко ныряющие воблеры. Воблеры, которые имеют длинные круглые пластиковые носики и бегают на глубине 12 футов и более.

Так как многие водные пути имеют различную глубину и различную структуру, рекомендуется хранить различные рыболовные приманки в ящике для снастей, которые работают на нескольких диапазонах глубины.