МакSим подтвердила отмену российских гастролей, сообщив, что новые даты концертов пока согласовываются

В своих социальных сетях Ирина Абросимова (МакSим) написала, что с ней все нормально, насколько это возможно в данной ситуации.

Знаменитость сообщила о своем решении перенести гастроли по российским городам. По словам артистки, новые даты ее выступлений пока согласовываются.

Певица заявила, что ее недавний концерт в Твери показал, что ее работа с большой самоотдачей и лечение, которое она сейчас проходит, вещи несовместимые.

МакSим не забыла поблагодарить всех неравнодушных к ее судьбе.

Напомним, что 18 марта в Сочи концерт артистки был сорван ей самой. Абросимовой пришлось вызывать скорую.

Выступление певицы 2 апреля в Твери показало, что так продолжаться не может. Шатающаяся исполнительница не попадала в ноты, странно улыбалась, на что было просто жалко смотреть.

Стремительно набранный вес знаменитости заставил поклонников думать о возможном интересном положении звезды российской эстрады.