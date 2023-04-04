Фестиваль Жара в Ташкенте, где должны были выступить Бузова и Крид, отменили из-за ситуации в мире

Сервис Iticket по продаже билетов в Ташкенте сообщил о том, что фестиваль "Жара" с участием российских артистов переносится на более поздний срок.

В сообщении говорится, что ситуация в мире не располагает к тому, чтобы устраивать масштабные увеселительные мероприятия.

Культурное событие должно было проходить 20-21 мая, а среди участников были заявлены Ольга Бузова и Егор Крид.

Сегодня отменой концертов никого не удивишь. Почти каждый день сообщается, что концерт того или иного исполнителя не состоится.

Активисты проводят пикеты против выступлений таких артистов, как Филипп Киркоров, Клава Кока, Инстасамка и прочих.

Выступления Ани Лорак отменяются, видимо, по причине неопределенной позиции певицы относительно ситуации в Украине, которая является родиной певицы.

Недавно сообщалось об отмене российских гастролей МакSим, причиной чему стало плохое состояние здоровья знаменитости.