Поплавская высказалась о словах Вайкуле о Галкине как президенте РФ

Яна Поплавская заявила в своем Телеграм-канале, что в России не хотят президента подобного Владимиру Зеленскому, имея в виду Максима Галкина.

Дело в том, что Лайма Вайкуле только-только заявляла о том, что, если бы Галкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ, певица непременно отдала бы свой голос за него.

Поплавская предложила латышам взять юмориста в президенты своего государства. Актриса отметила, что раз жителям Латвии по душе то, что сделал с Украиной Зеленский, тогда - вперед!

Ведущая пошутила, что, если на старости лет будет нести такой же бред как латвийская исполнительница, ее нужно будет изолировать от людей, запретив делать публичные заявления.

До этого все таже Вайкуле заявляла, что кормила СССР, получая за концерты в советское время копейки.