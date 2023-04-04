Хилтон показала лицо своего новорожденного сына

Пэрис Хилтон выложила в Сеть фотографии со своим маленьким сыном Фениксом Бэрроном.

Мальчик появился на свет в январе текущего года. Вынашивала ребенка суррогатная мать. Отцом малыша является муж Пэрис Картер Реум (американский писатель, предприниматель и венчурный капиталист).

Хилтон сообщала, что после нескольких тщетных попыток выносить ребенка, обратилась к услугам по суррогатному материнству.

Новые фото сделаны в черно-белом варианте. Знаменитость держит на руках двухмесячного наследника, позируя на камеру. Под кадром Пэрис написала: "Мое сердечко".