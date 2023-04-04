Древние мумии из Мексики могут заражать людей

В отличие от фильмов, здесь нет угрозы того, что эти мумии оживут. Вместо этого неожиданная жизнь, вызывающая здесь проблемы, относится к разновидности грибков.



Национальный институт антропологии и истории Мексики говорит, что появление грибковых образований на передвижной выставке вызывает опасения по поводу того, как с мумиями обращаются и представляют их публике. Известная под названием "Мумии Гуанхуато", экспозиция была представлена в США в 2009 году.

Но именно недавняя выставка в Мехико, демонстрирующая шесть мумий в стеклянных витринах, заставила институт предупредить общественность, особенно учитывая, что они не знают, насколько герметичны эти стеклянные витрины.



"Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что они до сих пор выставляются на всеобщее обозрение без соблюдения мер предосторожности от биологической опасности", - говорится в заявлении института, сообщает Associated Press. "Судя по некоторым опубликованным фотографиям, по крайней мере, один из выставленных трупов, который был осмотрен институтом в ноябре 2021 года, демонстрирует признаки распространения возможных колоний грибка".