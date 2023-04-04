Министерство энергетики CША запретит продажу некоторых лампочек

Лампы накаливания дают свет в американских домах с 1800-х годов, когда Томас Эдисон запатентовал эти лампы. Но сейчас страна превратилась в более энергоэффективное общество, и светодиодные лампы стали новой нормой.



Правила, окончательно утвержденные Министерством энергетики в прошлом году, требуют от производителей продавать энергоэффективные лампочки, ускоряя давнюю отраслевую практику использования компактных люминесцентных и светодиодных ламп, которые служат в 25-50 раз дольше ламп накаливания.

Администрация Трампа замедлила более ранний отказ от использования ламп накаливания, заявив, что ее целью являются правила, которые обременяют бизнес.



Официальные лица утверждают, что этот шаг поможет американцам сэкономить деньги и будет полезен для окружающей среды.



Министерство энергетики утверждает, что отказ от неэффективных ламп накаливания сэкономит американцам около 3 миллиардов долларов в год и значительно сократит выбросы углекислого газа в течение 30 лет. По прогнозам, замена ламп накаливания сократит выбросы углекислого газа на 222 миллиона метрических тонн в течение следующих 30 лет, что эквивалентно выбросам, производимым 28 миллионами домов за один год.