ChatGPT быстро справился с половиной задач, связанных с финансовыми инвестициями

Исследователи из OpenAI, компании, запустившей ChatGPT, и Университета Пенсильвании выпустили на прошлой неделе рабочий документ под названием "GPTs are GPTs: Ранний взгляд на потенциал влияния больших языковых моделей на рынок труда".



В нем прогнозируется, что около 80% американской рабочей силы могут пострадать как минимум на 10% своих рабочих задач от внедрения больших языковых моделей. А "примерно 19% рабочих мест могут подвергнуться воздействию по меньшей мере 50% своих задач, если учитывать как текущие возможности моделей, так и ожидаемые инструменты, созданные на их основе", - говорится в отчете.



Они измерили "подверженность" подробных рабочих действий, что похоже на описание работы, и задач возможностям LLM. Отсутствие воздействия означает, что использование LLM через ChapGPT не сократило количество времени на выполнение деятельности. Прямое воздействие означает, что оно сокращает время как минимум наполовину.

И третья категория указывает на то, что доступ к LLM сам по себе не сократит время наполовину, но дополнительное программное обеспечение, разработанное на основе LLM, может достичь этой цели.