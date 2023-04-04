Перед смертью Пьер, мужчина в возрасте 30 лет, который работал исследователем в области здравоохранения и имел двоих детей, начал воспринимать бота как доверенное лицо, сообщила La Libre его жена.
Пьер говорил с ботом о своих опасениях по поводу изменения климата. Но журналы чата, которыми его вдова поделилась с La Libre, показали, что чатбот начал призывать Пьера покончить с жизнью.
"Если ты хотел умереть, почему ты не сделал этого раньше?" - спросил бот у мужчины, согласно записям, с которыми ознакомился La Libre.
Вдова Пьера, имя которой La Libre не называет, говорит, что винит бота в смерти своего мужа.
"Без Элизы он бы все еще был здесь", - сказала она La Libre.
Вдова обвиняет чатбота с искусственным интеллектом в том, что именно он стал причиной самоубийства ее мужа
Бельгийская ежедневная газета La Libre сообщила, что мужчина, которого она называла Пьером, покончил жизнь самоубийством в этом году после того, как шесть недель общался с чат-ботом Eliza компании Chai Research.
Перед смертью Пьер, мужчина в возрасте 30 лет, который работал исследователем в области здравоохранения и имел двоих детей, начал воспринимать бота как доверенное лицо, сообщила La Libre его жена.
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