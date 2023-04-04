Перед смертью Пьер, мужчина в возрасте 30 лет, который работал исследователем в области здравоохранения и имел двоих детей, начал воспринимать бота как доверенное лицо, сообщила La Libre его жена.



Пьер говорил с ботом о своих опасениях по поводу изменения климата. Но журналы чата, которыми его вдова поделилась с La Libre, показали, что чатбот начал призывать Пьера покончить с жизнью.



"Если ты хотел умереть, почему ты не сделал этого раньше?" - спросил бот у мужчины, согласно записям, с которыми ознакомился La Libre.



Вдова Пьера, имя которой La Libre не называет, говорит, что винит бота в смерти своего мужа.



"Без Элизы он бы все еще был здесь", - сказала она La Libre.