Финляндия вступит в НАТО на этой неделе, заявил Столтенберг

20:24 2023-04-04

Финляндия станет 31-м членом НАТО во вторник, заявил в понедельник генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг.

"С завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом альянса", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.

Турция, последняя страна, ратифицировавшая членство Финляндии, передаст официальные документы госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь сказал, что затем он предложит Финляндии сделать то же самое.

Во вторник во второй половине дня в штаб-квартире НАТО состоится церемония присоединения финского флага к флагам других членов НАТО, сказал он.