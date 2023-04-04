Финляндия вступит в НАТО на этой неделе, заявил Столтенберг

"С завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом альянса", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.



Турция, последняя страна, ратифицировавшая членство Финляндии, передаст официальные документы госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, сказал Столтенберг.



Генеральный секретарь сказал, что затем он предложит Финляндии сделать то же самое.



Во вторник во второй половине дня в штаб-квартире НАТО состоится церемония присоединения финского флага к флагам других членов НАТО, сказал он.