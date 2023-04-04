"С завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом альянса", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.
Турция, последняя страна, ратифицировавшая членство Финляндии, передаст официальные документы госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь сказал, что затем он предложит Финляндии сделать то же самое.
Во вторник во второй половине дня в штаб-квартире НАТО состоится церемония присоединения финского флага к флагам других членов НАТО, сказал он.
Финляндия вступит в НАТО на этой неделе, заявил Столтенберг
Финляндия станет 31-м членом НАТО во вторник, заявил в понедельник генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг.
"С завтрашнего дня Финляндия станет полноправным членом альянса", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.
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