Губернатор подписал законопроект на частной церемонии в своем кабинете. Единственным его непосредственным публичным комментарием было: "Конституционное ношение - в книгах", о чем он сказал в пресс-релизе, состоящем из трех абзацев.
Новый закон позволит любому, кто может легально владеть оружием во Флориде, носить его без разрешения. Это означает, что для скрытого ношения оружия в общественных местах не потребуется проходить обучение и проверку анкетных данных. Закон вступает в силу 1 июля.
Споры по поводу этого закона разделились по политическому признаку: республиканцы заявили, что законопослушные граждане имеют право носить оружие и защищать себя. По их мнению, большинство людей все равно захотят получить разрешение, поскольку оно позволит им носить оружие скрытого ношения в штатах с взаимными соглашениями и приобретать оружие без периода ожидания.
ДеСантис подписал законопроект о скрытом ношении оружия без разрешения
Жители Флориды смогут носить оружие скрытого ношения без разрешения в соответствии с законопроектом, подписанным республиканским губернатором Роном ДеСантисом в понедельник.
Губернатор подписал законопроект на частной церемонии в своем кабинете. Единственным его непосредственным публичным комментарием было: "Конституционное ношение - в книгах", о чем он сказал в пресс-релизе, состоящем из трех абзацев.
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