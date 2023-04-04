ДеСантис подписал законопроект о скрытом ношении оружия без разрешения

Губернатор подписал законопроект на частной церемонии в своем кабинете. Единственным его непосредственным публичным комментарием было: "Конституционное ношение - в книгах", о чем он сказал в пресс-релизе, состоящем из трех абзацев.



Новый закон позволит любому, кто может легально владеть оружием во Флориде, носить его без разрешения. Это означает, что для скрытого ношения оружия в общественных местах не потребуется проходить обучение и проверку анкетных данных. Закон вступает в силу 1 июля.



Споры по поводу этого закона разделились по политическому признаку: республиканцы заявили, что законопослушные граждане имеют право носить оружие и защищать себя. По их мнению, большинство людей все равно захотят получить разрешение, поскольку оно позволит им носить оружие скрытого ношения в штатах с взаимными соглашениями и приобретать оружие без периода ожидания.