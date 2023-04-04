6-летний ученик выстрелил в учительницу в штате Вирджиния

Учительница, 25-летняя Эбигейл Цвернер, подала гражданский иск в понедельник утром в окружной суд Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, обвинив своего бывшего школьного суперинтенданта, директора и помощника директора в многочисленных обвинениях в халатности, грубой халатности и безрассудном нарушении взятых на себя обязательств по уходу.



Адвокаты Цвернер утверждают в судебных документах, что она получила необратимые телесные повреждения в результате того, что 6 января в ее класс в начальной школе Ричнек выстрелил ребенок.



Ответчиками по иску выступают школьный совет Ньюпорт-Ньюс, бывший суперинтендант школьного округа Ньюпорт-Ньюс Джордж Паркер, бывший директор школы Бриана Фостер-Ньютон и бывший помощник директора Эбони Паркер.

Ребенку, имя которого не было названо ни в иске, ни представителями правоохранительных органов, не были предъявлены обвинения в стрельбе. "Мы считаем, что закон не позволяет предъявить обвинение 6-летнему ребенку в таком серьезном уголовном преступлении, как это", - сказал прокурор округа Ньюпорт-Ньюс Говард Гвинн в телефонном разговоре с филиалом телекомпании ABC в Хэмптоне, штат Вирджиния, WVEC в прошлом месяце.