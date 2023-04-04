Зритель умер от сердечного приступа после драки на школьной игре

Расследование продолжается, и полиция совместно с окружными прокурорами рассматривает дело и возможные обвинения для людей, участвовавших в драке, сообщила полиция штата в пятницу.



Рассел Жиру из Олбурга умер 31 января в Северо-западном медицинском центре в Сент-Олбансе через два часа после того, как он стал участником ссоры между несколькими зрителями во время баскетбольного матча между седьмым и восьмым классами баскетбольной школы Олбурга и городской школы Сент-Олбанса, сообщила полиция.

Медицинский эксперт определил, что причиной смерти стало "острое сердечное событие после ссоры у человека с атеросклерозом коронарных артерий", - сказали в полиции штата. Способ смерти будет указан как неопределенный, сказали в полиции.



Драка закончилась до прибытия полицейских, и многие участники уже ушли. Жиру обратился за медицинской помощью, сказали в полиции. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.