Окончательные данные за 2021 год, опубликованные в понедельник Национальной администрацией безопасности дорожного движения, подтвердили предыдущие оценки агентства, согласно которым число смертей увеличилось на 10,5% по сравнению с 2020 годом. Это самый высокий показатель с 2005 года и самый большой процентный рост с 1975 года.
Данные свидетельствуют о 12%-ном росте числа ДТП со смертельным исходом с участием хотя бы одного отвлекшегося водителя, в которых погибли 3522 человека. Это побудило агентство начать рекламную кампанию стоимостью 5 миллионов долларов, чтобы заставить водителей сосредоточиться на дороге. Представители агентства заявили, что полиция, скорее всего, не сообщает о таких случаях.
Число погибших пешеходов выросло на 13%, а число погибших велосипедистов увеличилось на 2% за год. Число погибших пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, выросло на 8,1%, а число смертельных случаев, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 14%.
Превышение скорости и алкоголь приводят к росту смертности на дорогах
Почти 43 000 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в США, что является самым высоким показателем за последние 16 лет, причем число смертей из-за превышения скорости и вождения в состоянии алкогольного опьянения растет.
Окончательные данные за 2021 год, опубликованные в понедельник Национальной администрацией безопасности дорожного движения, подтвердили предыдущие оценки агентства, согласно которым число смертей увеличилось на 10,5% по сравнению с 2020 годом. Это самый высокий показатель с 2005 года и самый большой процентный рост с 1975 года.
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20:36
Иван Ободов
Наркоторговец получил пожизненный срок за убийство 9-летней девочки из Ливерпуля
Наркоторговец, который убил 9-летнюю девочку из Ливерпуля, когда пытался застрелить соперника, был приговорен в понедельник к пожизненному заключению за убийство во время эмоционального слушания, на котором он отказался присутствовать.
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