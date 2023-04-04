Превышение скорости и алкоголь приводят к росту смертности на дорогах

Окончательные данные за 2021 год, опубликованные в понедельник Национальной администрацией безопасности дорожного движения, подтвердили предыдущие оценки агентства, согласно которым число смертей увеличилось на 10,5% по сравнению с 2020 годом. Это самый высокий показатель с 2005 года и самый большой процентный рост с 1975 года.



Данные свидетельствуют о 12%-ном росте числа ДТП со смертельным исходом с участием хотя бы одного отвлекшегося водителя, в которых погибли 3522 человека. Это побудило агентство начать рекламную кампанию стоимостью 5 миллионов долларов, чтобы заставить водителей сосредоточиться на дороге. Представители агентства заявили, что полиция, скорее всего, не сообщает о таких случаях.



Число погибших пешеходов выросло на 13%, а число погибших велосипедистов увеличилось на 2% за год. Число погибших пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, выросло на 8,1%, а число смертельных случаев, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 14%.