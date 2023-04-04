Сеймур Стайн, звукорежиссер, подписавший контракт с Мадонной, умер в 80 лет

Стайн, который помог основать Фонд Зала славы рок-н-ролла и сам был введен в него в 2005 году, умер от рака в Лос-Анджелесе, говорится в заявлении его семьи.



Стайн родился в 1942 году, он был уроженцем Нью-Йорка, который подростком работал летом в компании King Records, расположенной в Цинциннати, лейбле Джеймса Брауна, а к середине 20-х годов стал одним из основателей Sire Productions, вскоре ставшей Sire Records.



С детства помешанный на музыкальных чартах Billboard, он был известен своими глубокими знаниями и пониманием музыки и оказался проницательным судьей талантов в эпоху "новой волны" 1970-х годов, которую он помог популяризировать, подписав контракты на запись с Talking Heads, Ramones и Pretenders.



"Вкус Сеймура в музыке всегда на пару лет опережает вкусы всех остальных", - сказал менеджер Talking Heads Гэри Курфирст в интервью Рок-Холлу во время введения Стейна в список.