4 человека пострадали при пожаре в немецкой больнице, подозреваемый арестован

20:34 2023-04-04

Власти сообщают, что в результате ночного пожара в больнице в Берлине серьезно пострадали четыре человека, включая пациента, получившего опасные для жизни травмы.

Четыре человека серьезно пострадали в результате ночного пожара в больнице в Берлине, в том числе пациент, получивший опасные для жизни травмы, сообщили власти в понедельник. Один человек был арестован по подозрению в разжигании пожара.

Пожар на третьем этаже Клиники ам Урбан в столице Германии был потушен рано утром в понедельник, сообщили в пожарной службе.

Три пациента и медсестра получили серьезные травмы, среди них пациент, который застрял в лифте и жизнь которого была в опасности после вдыхания дыма. Сорок человек были эвакуированы, так как дым распространился по зданию.

По словам полиции, пожар начался, когда 48-летний мужчина поджег две больничные кровати вскоре после полуночи. Он также пытался поджечь мусорный бак в фойе, но пожарные помешали ему это сделать, говорится в заявлении. Подозреваемый был арестован.