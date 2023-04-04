4 человека пострадали при пожаре в немецкой больнице, подозреваемый арестован

Четыре человека серьезно пострадали в результате ночного пожара в больнице в Берлине, в том числе пациент, получивший опасные для жизни травмы, сообщили власти в понедельник. Один человек был арестован по подозрению в разжигании пожара.



Пожар на третьем этаже Клиники ам Урбан в столице Германии был потушен рано утром в понедельник, сообщили в пожарной службе.

Три пациента и медсестра получили серьезные травмы, среди них пациент, который застрял в лифте и жизнь которого была в опасности после вдыхания дыма. Сорок человек были эвакуированы, так как дым распространился по зданию.



По словам полиции, пожар начался, когда 48-летний мужчина поджег две больничные кровати вскоре после полуночи. Он также пытался поджечь мусорный бак в фойе, но пожарные помешали ему это сделать, говорится в заявлении. Подозреваемый был арестован.