Нью-Йорк одобрил выдачу еще 99 лицензий для магазинов марихуаны

Нью-Йорк легализовал рекреационную марихуану для взрослых два года назад, хотя до сих пор открылось только семь магазинов. Развертывание рынка частично замедлилось из-за решения федерального суда, принятого прошлой осенью, которое приостановило лицензирование розничной торговли в некоторых регионах, включая Бруклин и район Буффало, а легальной деятельности также мешало распространение нелицензированных магазинов.



На прошлой неделе федеральный апелляционный суд отменил большую часть этого запрета, открыв тем самым путь для Совета по контролю за каннабисом к временному утверждению лицензий в этих районах в рамках 99 лицензий, одобренных в понедельник. Заявителям по-прежнему необходимо заполнить дополнительное заявление.



"Мы очень рады, что можем расширить распространение легализованного каннабиса почти во всех регионах штата", - сказала председатель совета Тремейн Райт.



В настоящее время Нью-Йорк предварительно одобрил 165 лицензий розничных диспансеров.