Наркоторговец получил пожизненный срок за убийство 9-летней девочки из Ливерпуля

34-летний Томас Кэшман, который отказался явиться в Манчестерский королевский суд, поскольку, по его словам, судебное разбирательство "превращается в цирк", был признан виновным в убийстве Оливии Пратт-Корбел 22 августа. В это время мать ребенка пыталась помешать Кашману ворваться в их дом.



Кашман пытался убить Джозефа Ни из-за долга за наркотики, когда открыл огонь на одной из улиц Ливерпуля. Ни убежал от стрелка и попытался прорваться в дом Шерил Корбел. Кашман продолжал стрелять, когда Корбел заблокировала дверь, и одна пуля прошла через ее запястье и попала в грудь ее младшему ребенку.



Из-за собственного ранения мать была бессильна помочь умирающей дочери.



"Мой самый страшный кошмар - разлука с ней, когда она нуждалась во мне больше всего", - сказала Шерил Корбел со свидетельского места, где она сидела с плюшевым мишкой по имени "Лив", сделанным из пижамы ее дочери. "Я была первой, кто держал мою малышку, и я должна была быть последней".