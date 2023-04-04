Мужчина в Пуэрто-Рико угнал машину скорой помощи после аварии

Инцидент произошел, когда неизвестный мужчина врезался в другой автомобиль на одной из самых оживленных автомагистралей Пуэрто-Рико в результате незначительного столкновения, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс лейтенант полиции Элвис Зено.



Из предосторожности была вызвана машина скорой помощи, и когда полицейский на месте происшествия осматривал повреждения и делал записи, подозреваемый запрыгнул в машину скорой помощи и скрылся, сказал он.



Полиция преследовала подозреваемого от Сан-Хуана до соседнего города Кагуас, но нашла только брошенную машину скорой помощи, сказали власти.



Зено сказал, что впервые слышит о подобном инциденте, добавив, что он не очень удивлен: "Люди потеряли свои ценности. Они не ценят жизнь и безопасность".



Вечером в понедельник полиция все еще искала подозреваемого, отметив, что в момент аварии он ехал один.