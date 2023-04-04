Инцидент произошел, когда неизвестный мужчина врезался в другой автомобиль на одной из самых оживленных автомагистралей Пуэрто-Рико в результате незначительного столкновения, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс лейтенант полиции Элвис Зено.
Из предосторожности была вызвана машина скорой помощи, и когда полицейский на месте происшествия осматривал повреждения и делал записи, подозреваемый запрыгнул в машину скорой помощи и скрылся, сказал он.
Полиция преследовала подозреваемого от Сан-Хуана до соседнего города Кагуас, но нашла только брошенную машину скорой помощи, сказали власти.
Зено сказал, что впервые слышит о подобном инциденте, добавив, что он не очень удивлен: "Люди потеряли свои ценности. Они не ценят жизнь и безопасность".
Вечером в понедельник полиция все еще искала подозреваемого, отметив, что в момент аварии он ехал один.
Мужчина в Пуэрто-Рико угнал машину скорой помощи после аварии
Мужчина, попавший в понедельник в ДТП в столице Пуэрто-Рико, скрылся с места происшествия на машине скорой помощи, прибывшей ему на помощь, сообщила полиция.
Инцидент произошел, когда неизвестный мужчина врезался в другой автомобиль на одной из самых оживленных автомагистралей Пуэрто-Рико в результате незначительного столкновения, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс лейтенант полиции Элвис Зено.