Подозреваемый из Нэшвилла в течение нескольких месяцев планировал совершить массовое убийство в школе

Подозреваемая, которую полиция идентифицировала как 28-летнюю Одри Хейл, бывшую ученицу школы "Ковенант", выпустила 152 патрона во время массовой стрельбы 27 марта, говорится в заявлении полиции Нэшвилла в понедельник.



По словам полиции, в момент нападения Хейл была вооружена двумя штурмовыми винтовками, пистолетом и "значительным количеством боеприпасов".

Власти заявили, что Хейл владел семью пистолетами, приобретенными на законных основаниях в пяти различных местных магазинах.



Семь пистолетов, которые были конфискованы властями, были приобретены в период с 30 октября 2020 года по 6 июня 2022 года, сообщил ABC News представитель правоохранительных органов. По словам представителя правоохранительных органов, последнее купленное оружие было AR-15.