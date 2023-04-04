Рупия закончила день на отметке 82,3325 за доллар по сравнению с предыдущим закрытием на 82,1650.
Заявление Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известной как ОПЕК+, о сокращении добычи еще на 1,16 млн. баррелей в день привело к росту фьючерсов на нефть марки Brent более чем на 5%.
Китайский юань и южнокорейская вона упали примерно на 0,3% и 0,7% соответственно, поскольку большинство развивающихся азиатских стран являются импортерами нефти.
Аналитики ожидали, что этот шаг может поднять цену на нефть на 10 долларов за баррель, что может привести к росту мировой инфляции.
"Сокращение производства наряду с ростом спроса во второй половине года, когда восстановление Китая наберет обороты, может привести к росту цен на нефть в ближайшие месяцы" и оказать давление на рупию, говорится в записке экономистов HDFC Bank.
Ожидается, что валюта будет торговаться между 82 и 82,60 за доллар в ожидании заседания Резервного банка Индии (РБИ) в этот четверг, добавили они.
Рупия упала на фоне стремительного роста нефти после сокращения добычи
Индийская рупия упала против доллара США в понедельник, так как неожиданное сокращение добычи клубом нефтедобытчиков ОПЕК+ привело к росту цен на сырую нефть и утяжелило азиатские валюты.
Рупия закончила день на отметке 82,3325 за доллар по сравнению с предыдущим закрытием на 82,1650.