Рупия упала на фоне стремительного роста нефти после сокращения добычи

Рупия закончила день на отметке 82,3325 за доллар по сравнению с предыдущим закрытием на 82,1650.



Заявление Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известной как ОПЕК+, о сокращении добычи еще на 1,16 млн. баррелей в день привело к росту фьючерсов на нефть марки Brent более чем на 5%.



Китайский юань и южнокорейская вона упали примерно на 0,3% и 0,7% соответственно, поскольку большинство развивающихся азиатских стран являются импортерами нефти.



Аналитики ожидали, что этот шаг может поднять цену на нефть на 10 долларов за баррель, что может привести к росту мировой инфляции.



"Сокращение производства наряду с ростом спроса во второй половине года, когда восстановление Китая наберет обороты, может привести к росту цен на нефть в ближайшие месяцы" и оказать давление на рупию, говорится в записке экономистов HDFC Bank.



Ожидается, что валюта будет торговаться между 82 и 82,60 за доллар в ожидании заседания Резервного банка Индии (РБИ) в этот четверг, добавили они.