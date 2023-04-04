Российский смартфон стоимостью 200 долларов, призванный заменить iPhone

С момента выхода на рынок в октябре 2021 года было продано всего 905 штук, сообщила 23 марта деловая газета "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники, близкие к ритейлерам.



Это около 18% от 5000 смартфонов AYYA T1, выпущенных для российского рынка на данный момент, сообщают "Ведомости".



Произведенный компанией Smartecosystems, входящей в государственный конгломерат "Ростех", AYYA T1 китайской сборки продается со скидкой 50% и в настоящее время стоит около 13 420 рублей, или $170, в интернет-магазине российского технологического гиганта "Яндекс". Российские чиновники превозносили AYYA T1 как потенциальную альтернативу iPhone от Apple, сообщила Moscow Times 23 марта.



Внешне AYYA T1 напоминает iPhone. Он имеет закругленные края и оснащен "специальным режимом безопасности", который позволяет пользователям отключать камеру и микрофон с помощью кнопки на боковой стороне устройства, говорится на веб-странице продукта.