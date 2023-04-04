Тачи и трем соответчикам предъявлены 10 обвинений в преследовании, убийствах, пытках и насильственном исчезновении людей во время и вскоре после партизанского восстания, которое в итоге принесло Косово независимость от Сербии и сделало его героем среди многих соотечественников в стране и за рубежом.
"Я чувствую скорбь и боль за всех жертв этой ужасной войны (независимо от) их этнической, религиозной или политической принадлежности", - сказал он в коротком заявлении в суде, переведенном с албанского языка.
Стоя на скамье подсудимых в темном костюме и красном галстуке, 54-летний Тачи повторил, что он "невиновен во всех этих обвинениях" и что Косово находится "на правильной стороне истории".
В своем вступительном заявлении ранее во вторник адвокаты защиты заявили, что Тачи не контролировал Освободительную армию Косово (ОАК), в которой он был старшим командиром, во время предъявления ему обвинений в военных преступлениях.
Они возложили вину за любые совершенные преступления на местных командиров ОАК. "Хашим Тачи не контролировал ОАК, это делали командиры зон", - заявил судьям американский адвокат Грегори Кехо.
Бывший лидер Косово Тачи заявил суду по военным преступлениям, что он будет оправдан
Во вторник бывший президент Косово Хашим Тачи выразил скорбь по всем жертвам восстания 1998-99 годов против сербского правления, но заявил судьям во второй день процесса по его делу о военных преступлениях, что он надеется быть оправданным.
Тачи и трем соответчикам предъявлены 10 обвинений в преследовании, убийствах, пытках и насильственном исчезновении людей во время и вскоре после партизанского восстания, которое в итоге принесло Косово независимость от Сербии и сделало его героем среди многих соотечественников в стране и за рубежом.