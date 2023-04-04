Бывший лидер Косово Тачи заявил суду по военным преступлениям, что он будет оправдан

Тачи и трем соответчикам предъявлены 10 обвинений в преследовании, убийствах, пытках и насильственном исчезновении людей во время и вскоре после партизанского восстания, которое в итоге принесло Косово независимость от Сербии и сделало его героем среди многих соотечественников в стране и за рубежом.



"Я чувствую скорбь и боль за всех жертв этой ужасной войны (независимо от) их этнической, религиозной или политической принадлежности", - сказал он в коротком заявлении в суде, переведенном с албанского языка.



Стоя на скамье подсудимых в темном костюме и красном галстуке, 54-летний Тачи повторил, что он "невиновен во всех этих обвинениях" и что Косово находится "на правильной стороне истории".



В своем вступительном заявлении ранее во вторник адвокаты защиты заявили, что Тачи не контролировал Освободительную армию Косово (ОАК), в которой он был старшим командиром, во время предъявления ему обвинений в военных преступлениях.



Они возложили вину за любые совершенные преступления на местных командиров ОАК. "Хашим Тачи не контролировал ОАК, это делали командиры зон", - заявил судьям американский адвокат Грегори Кехо.