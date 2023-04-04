Бодри был назначен заместителем управляющего в феврале 2019 года в совет управляющих из шести членов, принимающих политические решения, и первоначально отвечал за надзор за деятельностью финансовой системы банка, а затем курировал международный экономический анализ.
Его уход освобождает одно из шести мест в центральном банке для принятия политических решений в то время, когда ситуация вокруг банков во всем мире вызывает беспокойство после того, как крах двух американских региональных банков в марте вызвал потерю доверия к этому сектору.
Совет управляющих Банка Канады принимает политические решения на основе консенсуса без голосования, в отличие от Федеральной резервной системы США.
Бодри вернется на академическую должность в Университет Британской Колумбии, говорится в заявлении центрального банка, добавив, что вскоре начнется внутренний процесс набора на должность заместителя управляющего.
Заместитель управляющего Банка Канады Бодри покинет свой пост в конце июля
Во вторник Банк Канады сообщил, что заместитель управляющего Пол Бодри покинет свой пост в конце июля, чтобы вернуться к научной деятельности, после более чем четырехлетнего пребывания в должности.
Бодри был назначен заместителем управляющего в феврале 2019 года в совет управляющих из шести членов, принимающих политические решения, и первоначально отвечал за надзор за деятельностью финансовой системы банка, а затем курировал международный экономический анализ.