Помощник бывшего губернатора Мэриленда был убит после столкновения с ФБР

53-летний Рой МакГрат, который в 2020 году был назначен руководителем аппарата бывшего губернатора-республиканца, был объявлен в розыск за неявку в суд в прошлом месяце по обвинению в мошенничестве.



В октябре 2021 года Макграт не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и фальсификации отчетности и был отпущен под залог, но не явился в суд на судебное заседание.



Служба маршалов США, входящая в состав Министерства юстиции, заявила в прошлом месяце, что она начала межштатное расследование в отношении беглеца и опубликовала плакат "Разыскивается" с изображением Макграта.



"Потеря жизни Роя - это абсолютная трагедия, и я считаю важным сказать, что Рой никогда не сомневался в своей невиновности", - сказал адвокат Джозеф Мерта, согласно сообщению Post.



Точные обстоятельства смерти Роя остаются неясными. Газета Baltimore Sun сообщила, что в него стреляли, но неясно, было ли это самострел или выстрел был произведен сотрудниками ФБР.